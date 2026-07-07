«Торонто» объявили об изменениях в тренерском штабе

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил об изменениях в тренерском штабе. Даниэль Альфредссон назначен помощником главного тренера, а Джон Груден и Брэд Веренка — ассистентами тренера. Майк Ван Рин и Дерек Лалонд не вернутся на должности ассистентов тренера в следующем сезоне.

«Я невероятно рад приветствовать в нашем тренерском штабе Даниэля, Джона и Брэда. Опыт, лидерские качества и понимание игры Даниэля говорят сами за себя. Джон зарекомендовал себя как один из лучших тренеров в Американской хоккейной лиге и сыграл важную роль в завоевании «Марлис» Кубка Колдера в прошлом сезоне. Брэд обладает уникальным сочетанием опыта работы в НХЛ, развития игроков и экспертных знаний в области анализа производительности. Вместе они станут выдающимся дополнением к нашей команде», — сказал главный тренер «Торонто» Джим Хиллер.