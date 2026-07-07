Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Беном Кингом

«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Беном Кингом
Комментарии

«Лада» заключила соглашение с канадским нападающим Беном Кингом. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард подписал односторонний контракт до конца сезона-2026/2027.

Канадский нападающий Бен Кинг прошёл все ступени национального хоккея. В сезоне-2021/2022 стал лучшим снайпером лиги WHL, забросив 52 шайбы в 68 матчах за «Ред Дир Ребелс», и занял вторую строчку в гонке бомбардиров.

Минувший сезон Бен начинал в АХЛ за «Торонто Марлис», где провел 20 игр и набрал 4 (2+2) очка, а закончил в ECHL за команду «Цинцинати Сайклонс». В Лиге Восточного побережья нападающий сыграл 43 встречи, забросил 13 шайб и отдал 33 передачи.

Материалы по теме
Официально
«Лада» заключила новый контракт с нападающим Райли Савчуком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android