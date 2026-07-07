«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Беном Кингом

«Лада» заключила соглашение с канадским нападающим Беном Кингом. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард подписал односторонний контракт до конца сезона-2026/2027.

Канадский нападающий Бен Кинг прошёл все ступени национального хоккея. В сезоне-2021/2022 стал лучшим снайпером лиги WHL, забросив 52 шайбы в 68 матчах за «Ред Дир Ребелс», и занял вторую строчку в гонке бомбардиров.

Минувший сезон Бен начинал в АХЛ за «Торонто Марлис», где провел 20 игр и набрал 4 (2+2) очка, а закончил в ECHL за команду «Цинцинати Сайклонс». В Лиге Восточного побережья нападающий сыграл 43 встречи, забросил 13 шайб и отдал 33 передачи.