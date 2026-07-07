Вратарь Фредерик Андерсен объяснил решение перейти в «Эдмонтон»

36-летний голкипер Фредерик Андерсен прокомментировал переход в «Эдмонтон Ойлерз» из «Каролины Харрикейнз». Датчанин заключил договор на год с канадским клубом с зарплатой $ 2,8 млн.

«Эдмонтон» уже давно стучится в дверь, стараясь взять Кубок Стэнли. Они были близки, было бы здорово помочь им преодолеть этот барьер. Я очень рад такой возможности», – цитирует Андерсена пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне вратарь провёл 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 87,4% бросков. В плей-офф на его счету 16 игр и 13 побед при 91% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,89. Андерсен стал обладателем Кубка Стэнли, но провёл в финальной серии только три встречи из-за травмы колена.