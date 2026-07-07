Баландин: не думаю, что потеря Кравцова — серьёзная для «Трактора»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о травме нападающего Виталия Кравцова. Из-за повреждения ахилла игрок выбыл до ноября-декабря.

«Ахилл – это очень серьёзная травма, она даже сложнее перелома. Кравцову понадобится сила воли, чтобы восстановиться. Я сомневаюсь, что в декабре он сможет играть в полную силу. Надо ему пожелать терпения, потому что восстановление будет долгим.

Не думаю, что потеря Кравцова – серьёзная для «Трактора». В прошлом сезоне он забросил всего 14 шайб, и от него ждали гораздо большего. У того же Ливо было 26 голов. При Бенуа Гру Кравцов набирал много очков, но тогда он получал много игрового времени и доверия. Сейчас придёт новый тренер с другими взглядами, и всё будет по-другому. А вот решение обменять Глотова, на мой взгляд, ослабит атаку и уменьшит результативность команды», – цитирует Баландина «РБ Спорт».