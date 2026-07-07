Коньков — о приобретениях СКА: вопрос в том, чтобы игроки действительно тащили команду

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о переходе Василия Атанасова, Василия Глотова, Данила Аймурзина и Захара Бардакова в СКА.

«Глотов – понятная фигура для СКА. Он хорошо зарекомендовал себя в Питере, да и в «Тракторе» здорово выглядел. А вот у Аймурзина прошлый сезон получился не лучшим образом. Оба техничные игроки, а Глотов к тому же и очень быстрый хоккеист.

Василия вернули в СКА, потому что его там хорошо знают. Он приносит результат. Аймурзину придётся постараться, чтобы вернуть былую статистику. Посмотрим, в какие сочетания поставит Игорь Ларионов, чтобы они показали свои лучшие качества.

Бардаков добавит мощи команде, опыт игры в НХЛ ему поможет. Думаю, что Захар будет голоден до игры. Василия Атанасова Игорь Ларионов очень хорошо знает. Это яркий и быстрый хоккеист, который может делать игру. Вопрос в том, чтобы игроки действительно тащили команду, потому что СКА всегда борется за высокие места», – цитирует Конькова «Сила спорта».