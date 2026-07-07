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Стал известен номер, под которым Роман Канцеров будет играть за «Чикаго»

Стал известен номер, под которым Роман Канцеров будет играть за «Чикаго»
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Российский нападающий Роман Канцеров будет играть под 80-м номером за «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба клуба. Ранее россиянин подписал с клубом контракт новичка. 21-летний форвард выступал за «Металлург» под восьмым номером.

Канцеров выступал за «Металлург» с 2023 года. В составе магнитогорского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ Роман оказался лучшим снайпером, забросив 36 шайб в 63 матчах. В плей-офф форвард провёл 15 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков. «Металлург» проиграл в полуфинальной серии Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Канцеров был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

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