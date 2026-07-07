Селянне — об оффершите Карлссону: дерзкая сумма, Лео пока не заслужил такого контракта

Экс-нападающий «Анахайм Дакс» Теэму Селянне высказался о том, что «Филадельфия Флайерз» направила оффершит форварду «Дакс» Лео Карлссону. «Лётчики» предлагают ему контракт на пять лет и $ 90 млн ($ 18 млн в год в среднем). 21-летний нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

«Довольно дерзкая сумма. По крайней мере, я потерял дар речи. А есть ли в этом что-то от того, что Каттер Готье отказался играть в «Филадельфии» и был отправлен в «Анахайм»… есть ли в этом привкус мести? Конечно, я всегда рад, когда игроки получают выгодные контракты. Но обычно они их заслужили. Кажется, Карлссон пока не заслужил такого контракта, хотя он и хороший игрок», – цитирует Селянне Iltalehti.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провел 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. Также в его активе 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков. В случае если «Анахайм» решит не повторять предложение, «Филадельфия» должна будет передать в качестве компенсации четыре выбора в первом раунде драфта.