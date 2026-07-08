Илья Воробьёв прокомментировал переход Джоша Ливо в «Авангард»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв прокомментировал переход нападающего Джоша Ливо в омский «Авангард». Ранее 33-летний Ливо покинул «Трактор», с которым подписал контракт летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На счету Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах.

«Нападающий с отличным броском, который умеет забивать много. К его атакующим качествам вопросов нет, но Ливо – своеобразный игрок, к которому нужен подход. Сможет ли он бегать и играть в давление, как это требует Ги Буше? Впишет ли его в Буше в системность «Авангарда»? То, что Джошуа и Эндрю Потуральски играли вместе, это плюс. Тренеру будет проще подобрать третьего к этой сыгранной паре, чем собирать звено с нуля. С другой стороны, они вместе провели совсем небольшой отрезок. Это не Овечкин и Бекстрём, которые играли друг с другом 15 лет.

Есть разговоры о некубковости Ливо, но вспомните, что писали про Сергея Мозякина в своё время? Люди взрослеют и начинают играть по-другому. Была история в 2016-м с Мозякиным. Идёт плей-офф, начало периода, и один человек на вбрасывании как бахнет ему по ногам клюшкой. Наотмашь, очень больно. Во время паузы в игре я говорю: «Серёга, давай я Женю Тимкина выпущу. Он этого мальчишку быстро успокоит». А он отвечает: «Петрович, не переживай. Пусть бьют. Я ещё быстрее бегать буду, буду забивать». Если у Ливо будет такой настрой, всё получится», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.