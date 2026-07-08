В ФХР заявили, что готовы пойти в суд, если ИИХФ не последует рекомендациям МОК

Федерация хоккея России (ФХР) намерена судиться с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в том случае, если организация не станет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«С этим документом мы пойдём в ИИХФ. Если там откажут, обратимся в суд», — приводит слова неназванного представителя ФХР ТАСС.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределённый срок. В мае президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.