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В ФХР заявили, что готовы пойти в суд, если ИИХФ не последует рекомендациям МОК

В ФХР заявили, что готовы пойти в суд, если ИИХФ не последует рекомендациям МОК
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Федерация хоккея России (ФХР) намерена судиться с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в том случае, если организация не станет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«С этим документом мы пойдём в ИИХФ. Если там откажут, обратимся в суд», — приводит слова неназванного представителя ФХР ТАСС.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределённый срок. В мае президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.

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