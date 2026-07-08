Тренер Александра Радулова привёл лучший пример, как нужно завершать карьеру

Тренер по физподготовке трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Александра Радулова Дмитрий Яшанькин заявил, что бывший боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов показал хороший пример того, когда нужно завершать спортивную карьеру. В составе «Локомотива» Радулов выиграл два Кубка Гагарина, контракт 40-летнего хоккеиста с ярославским клубом истечёт 31 мая 2027 года.

«Александр уже тренируется со мной лет пять перед сезоном. У него есть невероятная энергия, что позволяет ему побеждать, объединять команду, забивать, отдавать, создавать голевые моменты. Мне кажется, он может ещё играть, но как мы все знаем, нужно вовремя останавливаться. Лучший этому пример — Хабиб Нурмагомедов», — приводит слова Яшанькина ТАСС.