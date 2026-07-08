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Виталий Давыдов дал совет новому главному тренеру московского «Динамо»

Виталий Давыдов дал совет новому главному тренеру московского «Динамо»
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов дал совет новому главному тренеру московского «Динамо» и всему тренерскому штабу бело-голубых. Ранее стало известно, что в сезоне-2026/2027 командой будет руководить Леонид Тамбиев.

— Виталий Семенович, накануне стал известен тренерский штаб «Динамо» — все семь ассистентов Леонида Тамбиева. Как его оцените?
— Не готов комментировать, там много незнакомых для меня имён. Пришёл новый тренер — и получил возможность сформировать свой тренерский штаб. Его качество покажет сезон, сейчас рано делать выводы.

— «Динамо» всегда славилось своими именами. Не беспокоит, что в штабе – фамилии скромные?
— Меня больше беспокоит фигура главного тренера — Леонида Тамбиева. Именно от него всё будет зависеть в том числе и оценка работы его помощников. Пожелаю всем нашим тренерам удачи.

— Ваш совет Тамбиеву – на правах легенды клуба?
— Совет один, причём не только Тамбиеву, но и всем помощникам. «Динамо» — особенный клуб, нужно хорошо знать его историю. И специфику, в том числе тренерскую, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.Ru.

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