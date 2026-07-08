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Василий Подколзин отреагировал на решение МОК снять отстранение с ОКР

Василий Подколзин отреагировал на решение МОК снять отстранение с ОКР
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин выразил мнение, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) у российских хоккейных команд значительно повысились шансы на допуск от Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Накануне, 7 июля, МОК временно снял отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР).

«Хоккейная международная федерация только и ждала этого зелёного света от МОК. Потому что без рекомендаций МОК она не хотела нас допускать под российским флагом. Есть шанс, что будем играть на международном уровне. Этого хотят не только российские хоккеисты, но и игроки других стран, им интересно играть против сборной России. Сейчас для нас каждый шаг только в плюс», — сказал Подколзин в эфире «Матч ТВ».

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