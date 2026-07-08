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Хоккеист сборной Словакии: в США мне ближе всего русские, у нас схожий язык, культура

Хоккеист сборной Словакии: в США мне ближе всего русские, у нас схожий язык, культура
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Нападающий сборной Словакии Павол Регенда признался, что ему комфортно общаться в США с россиянами. На данный момент Регенда находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошедшем сезоне он выступал в системе «Сан-Хосе Шаркс».

«В США мне ближе всего русские. Да, сейчас это, наверное, прозвучит как-то не так, и меня опять за это начнут (смеётся)… Но у меня есть ощущение, что в ментальном плане — то, как ты разговариваешь, о чём разговариваешь, какие у тебя привычки — мы к этим русским как-то ближе, нет? Ты всё равно славянин. У нас схожий язык, похожая культура.

Поэтому и там [в Америке] мы держались вместе, больше времени проводили в одной компании. Я ходил с ними на ужины. Делал это просто потому, что мне с ними хорошо. С ними можно нормально поговорить о жизни и обо всём таком. А у американцев совсем другая культура. У них в ходу все эти смол-токи. Американец вроде и спросит, как дела, но ему абсолютно фиолетово на твой ответ, понимаешь? Ты прямо чувствуешь, что человеку всё равно, и тебе самому уже неохота ничего рассказывать. Я и говорю — это просто впустую потраченное время», — сказал Регенда в подкасте YSS MOVEMENT.

Отметим, за «Сан-Хосе» играют нападающий Игорь Чернышов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Ярослав Аскаров. В «Анахайм Дакс» Регенда пересекался с защитником Павлом Минтюковым.

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