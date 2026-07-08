Илья Воробьёв оценил переход Хенрика Хёукеланна в «Трактор»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв высказался о переходе вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор». По информации «Чемпионата», зарплата норвежского голкипера в челябинском клубе составляет 55 млн рублей за каждый из двух сезонов по контракту.

«Важное приобретение для «Трактора», потому что Хенрик из тех ребят, которые могут сделать разницу. Мы даже рассматривали его в своё время. Хотели позвать в ЦСКА, но в клубе решили поменять Константина Окулова на Коула Касселса. Иногда так бывает у тренеров: стоишь за одним, а получаешь другое. Из Германии до меня доходили хорошие отзывы о Хенрике, пусть он не всегда играл за сильные команды. Кто-то скажет, что немецкая лига слабая и так далее, но Крис Ли до «Магнитки» провёл там пару сезонов, а потом стал не последним человеком в КХЛ. Я не защищаю немецкий чемпионат, а говорю, что это не всегда показатель качества игрока.

Бывают люди, которые в молодости поиграли в топ-лигах, а на льду «гавкают» на шайбу и вообще с ней не дружат. А есть игроки, которые развивались медленнее, поехали в Европу и там учились. Руслан Исхаков, например, и в Германии, и в Словакии поиграл. Это не всегда клеймо для хоккеиста. Нужно смотреть, чему научился хоккеист, как развивался», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.