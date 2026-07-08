Американский журналист: Бобровский — лучший шанс «Торонто» попасть в плей-офф НХЛ

Известный американский журналист Стэн Фишлер поделился мыслями о решении «Торонто Мэйпл Лифс» подписать российского вратаря Сергея Бобровского. 1 июля экс-голкипер «Флориды Пантерз» вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетнее соглашение с «Торонто».

«Мне нравится, что «Торонто» подписал Бобровского. Боб — лучший шанс «Лифс» попасть в плей-офф. Он — вратарь, ориентированный на командную игру и на индивидуальные достижения, который понимает, что во многих матчах ему нужно быть ключевым игроком, он по-прежнему способен на это. Его боковые перемещения, толчки и игра в зоне ворот по-прежнему очень хороши. Его рефлексы и понимание игры остаются превосходными. Кроме того, он по-прежнему способен совершить великолепный сейв после отскока шайбы», — приводит слова Фишлера официальный сайт НХЛ.