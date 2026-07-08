Олимпийский чемпион Александр Могильный внесён в базу «Миротворца»*

Победитель Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР, экс-хоккеист ЦСКА и «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный включён в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса. Могильному вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Александру Могильному 57 лет. Он также является чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли. В Национальной хоккейной лиге выступал за «Баффало Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе московского ЦСКА он стал трёхкратным чемпионом СССР.

* — признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.