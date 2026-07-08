«Отличное подписание ЦСКА». Воробьёв — о переходе форварда Марата Хайруллина

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв высказался о переходе нападающего Марата Хайруллина из санкт-петербургского СКА в московский ЦСКА. В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 52 (19+33) очка в 72 матчах, из них — 3 (0+3) очка в пяти играх плей‑офф.

«Отличное подписание ЦСКА. Марат – очень качественный, даже немного недооценённый игрок в КХЛ. Есть всё – размер, катание, классный бросок. Перестроиться под стиль игры команд Игоря Никитина для него не проблема. Приди в ЦСКА условный Атанасов — могли быть вопросы. А у Хайруллина есть необходимые качества, чтобы справиться с задачами Никитина. Может потребоваться время, но он впишется в игру ЦСКА. Сильная сторона Марата – атака. Бросок очень сильный и точный. При этом в большинстве он может быть как снайпером, так и дирижёром в нападении. Такой игрок может сделать ЦСКА сильнее», — приводит слова Воробьёва Sports.ru.