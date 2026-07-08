Алексей Дементьев: с обиженным видом, но в ИИХФ примут решение об участии России

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Накануне, 7 июля, МОК временно снял отстранение с ОКР.

— С энтузиазмом воспринял новость о допуске российских спортсменов. Наконец-то здравый смысл преобладает над предрассудками. При том, что примеров «оснований» для отстранения сборных Беларуси и России от соревнований у других стран было достаточно. С оптимизмом смотрю вперёд. Конечно, очень важно быть готовыми снова участвовать во всех международных соревнованиях. Вижу, что эти шаги начинаются, пусть даже с большой осторожностью руководители НХЛ отнеслись к допуску сборной России до участия в Кубке мира. Посмотрим, что будет дальше.

— В то же время можно ожидать, что ИИХФ будет чинить препятствия хоккейной сборной России?

— Очень возможно, но им будет сложно идти против течения всех остальных федераций, которые заинтересованы в участии российских спортсменов в соревнованиях. Поэтому рано или поздно им придётся согласиться. С очень обиженным видом, но они в итоге примут решение об участии сборных России в турнирах, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».