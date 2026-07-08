Баландин: Шабанов может оказаться в одном звене с Капризовым

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о перспективах российского форварда Максима Шабанова в «Миннесоте Уайлд». Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» не сделал квалификационное предложение игроку, 1 июля он стал свободным агентом, после чего перешёл в «Уайлд».

«Изначально у меня были сомнения, что Шабанов сможет показать себя в полной мере в НХЛ. Шансы были 50 на 50. Эта лига выше уровнем, чем КХЛ, там сложно попасть в состав. Шабанов не обладает серьёзными физическими данными, он более техничный, думающий игрок. А чтобы играть в НХЛ, надо быть физически крепким. Например, в «Миннесоте» играет Яков Тренин. Он не является мастером высокого уровня и не хватает звёзд с неба, но добился своего за счёт характера. Он физически крепкий и, играя в третьем-четвёртом звеньях, нашёл своё место.

В «Миннесоте» много русских игроков, наши ребята смогут ему помочь. Есть надежда, что Шабанов воспрянет духом и докажет, что он большой мастер. По техническому оснащению он не уступает Капризову, поэтому может оказаться с ним в одном звене. Будем надеяться, что попытка номер два будет более успешной», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.