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«Автомобилист» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Колорадо» Гущиным

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Колорадо» Гущиным
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Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о заключении контракта с российским нападающим Данилом Гущиным. Ранее форвард представлял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Гущин — уроженец Екатеринбурга.

«Город ждал! Данил Гущин в «Автомобилисте»! Заключён контракт с 24-летним уроженцем Екатеринбурга – нападающим Данилом Гущиным. Соглашение с форвардом носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года.

В рамках определённой с нового сезона регламентом КХЛ процедуры Данил Гущин также заключил рекламный контракт с компанией «УГМК-Застройщик», согласно которому будет участвовать в маркетинговых и рекламных активностях этого ведущего девелопера уральского региона. Поздравляем Данила с возвращением в Екатеринбург и желаем яркой и результативной игры за родной клуб!» — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

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