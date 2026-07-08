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Карандин определил трёх потенциальных аутсайдеров Восточной конференции КХЛ

Карандин определил трёх потенциальных аутсайдеров Восточной конференции КХЛ
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Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин определил трёх потенциальных аутсайдеров Восточной конференции КХЛ следующего сезона. По мнению Карандина, такими командами станут «Салават Юлаев», «Адмирал» и «Барыс».

— Давайте смотреть по командам Востока. Уже сейчас вырисовываются три потенциальных аутсайдера. Первый — «Адмирал», где тренер Тамбиев, может, и давал какой-то результат, но совсем запустил молодёжный участок работы. Это видно по нынешнему составу команды из Владивостока — приходится всё строить заново. Похожая ситуация у «Барыса», где ставка делается на легионеров, идёт игра, по сути, двумя звеньями. Это второй кандидат на роль неудачника.

— Кто третий?
— Назову Уфу. За лето «Салават Юлаев» лишился 10 игроков во главе с Кузнецовым, а усиление только одно – Шипачёв. Я большой ценитель игры Шипачёва. Своими интеллигентными действиями он связывает советский и российский хоккей, показывает, за счёт чего наша школа когда-то была умнейшей в мире. Не сомневаюсь, что с таким тренером, как Козлов, Шипачёв выдаст в Уфе ещё один сильный сезон. Однако рассчитывать, что в возрасте под 40 лет он в такой ситуации вытянет всю команду, трудно. Ведь в отличие от Минска у Шипачёва не будет большой подпитки молодыми игроками — и в ВХЛ, и в МХЛ хоккейный Башкортостан сдал свои позиции. Смотрю на состав Уфы — и не вижу, в чём она сильнее даже не «Сибири», а, например, «Барыса». На мой взгляд, она ближе к 10-му месту в конференции, чем к восьмому, — цитирует Карандина Russia-Hockey.Ru.

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