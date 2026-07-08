Виталий Давыдов: свою десятку Овечкин выбьет, даже если будет ходить пешком

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал новый контракт российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 40-летний форвард подписал соглашение с клубом на год. Следующий сезон станет для россиянина 22-м в составе «Кэпиталз».

— И ещё одна тема, связанная с «Динамо». Полторы недели назад вы сказали, что не сомневаетесь в продолжении карьеры Александра Овечкина в «Вашингтоне». Так и произошло – несколько дней назад воспитанник «Динамо» подписал с «Кэпиталз» однолетний контракт.

— Всё верно, как мы и говорили, «Вашингтон» сделал из этого события яркую историю. Знаю характер Овечкина, не сомневаюсь, что пока он не решит всех своих задач, не остановится. Сейчас для него самое главное — забить ещё десяток голов и побить общий рекорд Уэйна Гретцки. Это отличная мотивация для продолжения карьеры. Тем более мы видим, по обе стороны океана возрастные игроки чувствуют себя очень комфортно.

— Когда Овечкин побьёт последний снайперский рекорд Гретцки?

— Прочитал в прессе, что чемпионат НХЛ увеличили с 82 матчей до 84. При таком количестве игр свою десятку Александр выбьет, даже если будет ходить пешком, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.Ru.

На данный момент на счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учётом плей-офф в активе Александра 1006 шайб, он занимает по этому показателю второе место после канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 1016 голов.