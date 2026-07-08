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Юрий Карандин: из большой пятёрки Востока «Трактор» вряд ли выпадет

Юрий Карандин: из большой пятёрки Востока «Трактор» вряд ли выпадет
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Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин предположил, как проведёт следующий регулярный чемпионат КХЛ «Трактор». В прошлой кампании челябинская команда заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу» (1-4).

«Не совсем для меня понятная ситуация в «Тракторе» — вот он дрейфует как раз в сторону «Салавата». У Челябинска есть потери и есть экзотика – неизвестный канадский тренер, плюс норвежский вратарь. Но всё равно у «Трактора» запас прочности намного выше, чем у Уфы, в том числе за счёт команд ВХЛ и МХЛ. Поэтому из большой пятёрки Востока «Трактор» вряд ли выпадет — и на плей-офф вполне может рассчитывать», — цитирует Карандина Russia-Hockey.Ru.

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