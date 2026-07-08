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Бабаев назвал один из приоритетных клубов для продолжения карьеры Евгения Кузнецова

Бабаев назвал один из приоритетных клубов для продолжения карьеры Евгения Кузнецова
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал информацию, что минское «Динамо» предложило форварду контракт.

– У нас есть разговоры со многими командами, в том числе с «Динамо» Минск. Пока ничего сказать не могу, окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с четырьмя-пятью клубами. Мы никуда не торопимся. Минское «Динамо» – хороший вариант, один из приоритетных.

– На что ориентируется Кузнецов при подписании контракта?
– Мы ориентируемся на отношение в команде, чтобы он смог быть там Кузнецовым и приносить пользу. И чтобы команда боролась, чтобы у неё были задачи, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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