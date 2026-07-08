Агентство «Звонко» составило первый рейтинг видимости клубов Континентальной хоккейной лиги, ориентируясь на ответы шести нейросетей. Опрос проводился среди ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, «Алисы» и GigaChat.

Вершина рейтинга держится на медийных грандах. СКА (76), «Ак Барс» (74), ЦСКА (74) — клубы с самым плотным потоком публикаций на всех ключевых ресурсах. Средний индекс по лиге вышел невысоким — 47 из 100, а разрыв между первым и последним местом почти четырёхкратный.

Фото: «Звонко»

Главный вывод исследования — нейросеть знает клуб не по его титулам и месту в таблице, а по следу в медиа. Рейтинг ИИ-видимости — это слепок спортивного медиаполя, а не турнирного положения.