Инсайдер НХЛ уверен, что «Анахайм» повторит предложение «Филадельфии» и сохранит Карлссона

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли поделился мнением об оффершите, который «Филадельфия Флайерз» сделала форварду «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. 21-летний швед станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Он подписал пятилетний контракт на $ 90 млн. «Дакс» могут повторить предложение и сохранить игрока или отказаться и получить четыре драфт-пика в первом раунде в качестве компенсации.

«Я думаю, что они повторят предложение. Я говорил с разными людьми на этот счёт и даю 65-70% на этот вариант», – цитирует Серавалли Daily Faceof.

В прошлом регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. В плей-офф у него 12 игр и 11 (4+7) очков.