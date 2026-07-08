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«Сейчас Максим ищет работу». Владислав Третьяк высказался о завершении карьеры внука

«Сейчас Максим ищет работу». Владислав Третьяк высказался о завершении карьеры внука
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал завершение профессиональной карьеры Максима Третьяка. 29-летний голкипер объявил о своём решении этим летом.

– Ваш внук Максим Третьяк завершил карьеру. Чем он будет заниматься дальше? Какие его планы?
– Он очень любит хоккей. Но помешала серьёзная травма. Максим говорил: «Дедушка, я уже 15 минут матча не смогу выдержать». Нельзя же никого обманывать – себя, болельщиков и команду, в которой ты играешь. Он просто не мог больше играть физически. Сейчас Максим ищет работу. И посмотрим, что он выберет, – цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Всего голкипер провёл в КХЛ 129 встреч, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 3,69 и 88,8% отражённых бросков.

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