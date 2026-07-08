Нападающий Клод Жиру объяснил решение продлить контракт с «Оттавой»

38-летний нападающий Клод Жиру объяснил своё решение заключить новый контракт с «Оттавой Сенаторз». Соглашение рассчитано на один год и $ 2 млн за сезон, еще $ 3 млн игрок может получить в качестве бонусов. Следующий сезон станет для форварда пятым в составе «Сенаторз». Ранее нападающий думал о переходе в «Филадельфию Флайерз», где провёл бо́льшую часть своей карьеры в НХЛ.

«Я решил вернуться, потому что хочу быть здесь. Я рад стать игроком «Оттавы Сенаторз». Проведя четыре года рядом с этими ребятами, мы очень сблизились. Эта команда похожа на семью. Мне просто небезразличны эти игроки», — цитирует Жиру пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Клод провёл 82 матча за «Оттаву», в которых набрал 49 (14+35) очков. В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.