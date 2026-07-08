«Адмирал» расторг контракт с нападающим Данилой Квартальновым, заключённый 2 недели назад

«Адмирал» расторг пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым, сообщает пресс-служба КХЛ. Примечательно, что соглашение было подписано 27 июня. Хоккеист числился в клубе менее двух недель.

Воспитанник воскресенского хоккея сыграл 243 матча в КХЛ. Выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», ХК «Сочи», «Спартак», «Нефтехимик» и «Металлург». В составе «сталеваров» стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в составе «волков» провёл 44 встречи в регулярном чемпионате, заработав 5 (0+5) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «-21».