Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о своём питании и подготовке к играм

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил, что любит много пить воды во время матчей, а также рассказал о своём питании.

«Во время игры пью много воды – три литра минимум. Самый энергозатратный матч в регулярке, конечно, с «Металлургом» (3:1), когда 59 сейвов сделал. Я в нём 4,5 литра выпил и весь мокрый был. Но мне потом только рассказали, сколько спасений сделал. Во время матча о статистике не думаешь – главное, выиграть.

Питание важно, конечно. Не любитель диет, но всё в меру, конечно. Много едим мясо, салаты, гарниры. Проблем с лишним весом никогда не было, поэтому тренеры не ругают. Запрещённых продуктов в команде нет – даже фастфуд иногда себе позволяем.

Перед матчами стараюсь есть рыбу вместо мяса, чтобы лучше себя чувствовать. И для меня гораздо важнее хорошо пообедать. Если я наемся утром, то в обед ничего не захочу – мало времени пройдёт. В другие дни к завтракам у меня хорошее отношение, но в зависимости от ситуации. Если выходной, то обязательно дома готовим яичницу, омлет или «кашу героя»: в ней ягоды, мёд и много всего. Теперь ещё и «яичница героя» появилась. Жена придумала название. Можем иногда в ресторан поехать утром. Но если день игры, то вообще не завтракаю, особенно на выезде. Если в Омске, то мы собираемся, час проводим на льду, потом там же обед. В других городах обедаем в отеле», – цитирует Серебрякова Sports.ru.