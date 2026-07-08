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Вратарь Андерсен: после Олимпиады я нашёл свою игру и почувствовал себя комфортно

Вратарь Андерсен: после Олимпиады я нашёл свою игру и почувствовал себя комфортно
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Бывший вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен поделился мнением о победе команды в Кубке Стэнли и о своей игре.

«После Олимпиады я нашёл свою игру и почувствовал себя комфортно. Эта пауза стала для меня перезагрузкой, и я продолжил готовиться к плей-офф. Я был очень рад стать стартовым вратарём на Кубок Стэнли, и с тех пор просто выкладывался на полную. Это был захватывающий путь. Я бы с удовольствием доиграл финальную серию, но всё равно было потрясающе стать частью чемпионской команды. Мы работали над уверенностью, чтобы все чувствовали себя комфортно в игровой системе. Это, пожалуй, главная причина, по которой мы достигли вершины», – цитирует Андерсена пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне вратарь провёл 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 87,4% бросков. В плей-офф на его счету 16 игр и 13 побед при 91% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,89. Андерсен стал обладателем Кубка Стэнли, но провёл в финальной серии только три встречи из-за травмы колена.

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