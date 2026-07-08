Хайман: Эван Бушар должен был выиграть приз лучшему защитнику сезона

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман заявил, что его одноклубник Эван Бушар должен был получить приз лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата – «Норрис Трофи». Приз получил Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс».

«Он из тех, кто способен менять ход игры. У него был невероятный сезон. Эван должен был выиграть «Норрис», а то, что он не попал даже в топ-3 – просто безумие. Самое лучшее, что он молод и становится лучше», – цитирует Хаймана Sportskeeda.

26-летний Бушар набрал 95 (21+74) очков за 82 игры при полезности «+24» и занял четвёртое место в голосовании журналистов. Бушар вошёл во вторую символическую сборную сезона.