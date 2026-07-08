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Хайман: Эван Бушар должен был выиграть приз лучшему защитнику сезона

Хайман: Эван Бушар должен был выиграть приз лучшему защитнику сезона
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман заявил, что его одноклубник Эван Бушар должен был получить приз лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата – «Норрис Трофи». Приз получил Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс».

«Он из тех, кто способен менять ход игры. У него был невероятный сезон. Эван должен был выиграть «Норрис», а то, что он не попал даже в топ-3 – просто безумие. Самое лучшее, что он молод и становится лучше», – цитирует Хаймана Sportskeeda.

26-летний Бушар набрал 95 (21+74) очков за 82 игры при полезности «+24» и занял четвёртое место в голосовании журналистов. Бушар вошёл во вторую символическую сборную сезона.

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