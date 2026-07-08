Инсайдер НХЛ: «Калгари» смирился со своей судьбой, они в полной перестройке

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о перспективах «Калгари Флэймз». Канадский клуб четырежды подряд не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне они заняли 14-е место в Западной конференции и получили шестой общий пик на драфте-2026.

«Я думаю, что «Калгари» смирился со своей судьбой. Они в перестройке. Полной перестройке», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Калгари» становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1988/1989. Канадский клуб трижды доходил до финальной серии плей-офф. В последний раз «Калгари» дошёл до финала Кубка Стэнли в 2004 году. Ведя в решающей серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3-2 после пяти матчей, «Флэймз» проиграли две встречи подряд, уступив в шестой игре на своём льду во втором овертайме 2:3, а затем и в седьмом матче — 1:2.