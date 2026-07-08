Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: «Калгари» смирился со своей судьбой, они в полной перестройке

Инсайдер НХЛ: «Калгари» смирился со своей судьбой, они в полной перестройке
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о перспективах «Калгари Флэймз». Канадский клуб четырежды подряд не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне они заняли 14-е место в Западной конференции и получили шестой общий пик на драфте-2026.

«Я думаю, что «Калгари» смирился со своей судьбой. Они в перестройке. Полной перестройке», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Калгари» становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1988/1989. Канадский клуб трижды доходил до финальной серии плей-офф. В последний раз «Калгари» дошёл до финала Кубка Стэнли в 2004 году. Ведя в решающей серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3-2 после пяти матчей, «Флэймз» проиграли две встречи подряд, уступив в шестой игре на своём льду во втором овертайме 2:3, а затем и в седьмом матче — 1:2.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android