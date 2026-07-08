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«Юта» повторила оффершит «Нью-Джерси» и сохранила в составе форварда Хэйтона

«Юта» повторила оффершит «Нью-Джерси» и сохранила в составе форварда Хэйтона
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«Юта Маммот» объявила о том, что команда повторила контрактное предложение «Нью-Джерси Дэвилз» нападающему Баррету Хэйтону. Форвард подписал однолетний контракт с зарплатой в $ 4,775 млн.

«Я полон энтузиазма вернуться к своим товарищам по команде и остаться в «Юте». Я был в этой команде на протяжении всей своей карьеры, и здорово, что у нас есть возможность добиться чего-то особенного в следующем сезоне перед лучшими болельщиками НХЛ», — цитирует Хэйтона пресс-служба клуба.

26-летний Хэйтон в прошлом сезоне за «Маммот» набрал 25 очков — забил 10 голов и отдал 15 результативных передач в 67 играх и принял участие в одном матче плей-офф.

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