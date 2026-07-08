Инсайдер НХЛ: «Рейнджерс» не смогли договориться о контракте с Александром Никишиным

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» пытался организовать переход защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, однако клубу не удалось согласовать условия контракта. По информации СМИ, Никишин хочет подписать контракт с зарплатой около $ 8 млн в среднем за сезон.

«Сделка не состоялась. «Каролина» хотела получить игрока взамен. Позже стороны снова вернулись к обсуждению, и, насколько я понимаю, переговоры начали набирать обороты. Однако, как я слышал, проблема была в контракте – договориться об условиях так и не удалось», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В минувшем сезоне Александр провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. 24-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли — 2026.