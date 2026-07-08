Щитов: Николай Заварухин — тренер серьёзного уровня. Не думаю, что у него нет предложений

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о вариантах продолжения карьеры для Николая Заварухина. В апреле тренер покинул пост в «Автомобилисте».

«Николай Николаевич Заварухин – очень опытный специалист, топ-тренер. Интересно будет посмотреть, где он окажется. Наверняка будет востребован. Пока ещё в минском «Динамо» нет тренера, и там бы он пригодился. Там он мог бы плодотворно поработать.

– Заварухин сможет найти себе работу и во время чемпионата? Наверняка будут тренерские отставки.

– Так может случиться. Посмотрим, как стартуют команды, будут ли кого-то из тренеров убирать. Не думаю, что у Николая Николаевича нет предложений. Они есть, но, наверное, он не на все соглашается. Заварухин – тренер серьёзного уровня, и ему, может, нет резона брать команду из нижней восьмёрки. Он без работы не останется, – цитирует Щитова «РБ Спорт».