«Миннесота» подписала контракт с защитником Романом Шмидтом

«Миннесота Уайлд» объявила о подписании однолетнего двустороннего контракта с защитником Романом Шмидтом. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 850 тыс., в АХЛ — $ 100 тыс.

23-летний Шмидт в прошлом сезоне, выступая за «Айова Уайлд» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), отдал две результативные передачи и набрал 34 минуты штрафного времени в 19 играх. Он перешёл из «Филадельфии Флайерз» 1 марта. В общей сложности в сезоне-2025/2026 он провёл 48 игр в АХЛ за «Сиракьюз Кранч», «Лихай Вэлли Фантомс» и «Айова», отдав три результативные передачи и набрав 94 минуты штрафного времени.

Шмидт был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде (под общим 96-м номером) драфта НХЛ 2021 года.