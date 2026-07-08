«Позитивный сигнал». Черкас высказался о переходе шведского форварда в СКА

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас выразил мнение относительно перехода шведского форварда Линуса Вайссбака в СКА.

– Это шаг к воссоединению европейского и российского хоккея?

– Да, финны, шведы, норвежцы в своё время покинули КХЛ. И сейчас потихоньку начинают возвращаться. Появился сначала вратарь из Норвегии. Сейчас шведский игрок в СКА. Это позитивный сигнал. Интересно будет за ним последить, потому что шведская школа хоккейная всегда отличалась. Игрок, может быть, и неплохой. Интересный вариант для СКА, – цитирует Черкаса Vprognoze.

Вайссбак в прошлом сезоне в составе «Фрёлунды» выиграл Лигу чемпионов.