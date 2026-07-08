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Инсайдер НХЛ рассказал о влиянии «Филадельфии» на крупный контракт Капризова с «Уайлд»

Инсайдер НХЛ рассказал о влиянии «Филадельфии» на крупный контракт Капризова с «Уайлд»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что руководство «Миннесоты Уайлд» было вынуждено дать крупный контракт нападающему Кириллу Капризову, потому что «Филадельфия Флайерз» готовилась сделать россиянину аналогичное предложение. Перед началом прошлого сезона Капризов подписал с «дикарями» новое восьмилетнее соглашение на общую сумму в $ 136 млн с кэпхитом $ 17 млн.

«Одна из причин, по которой они это сделали, заключалась в том, что они знали, что Филадельфия» поступила бы так же, если бы они этого не сделали», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Ранее «Филадельфия» сделала оффершит форварду «Анахайм Дакс» Лео Карлссону на пять лет и $ 90 млн ($ 18 млн в год в среднем).

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