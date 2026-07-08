Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройта» Алексом Дебринкэтом

Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройт Ред Уингз» Алексом Дебринкэтом, сообщает The Fourth Period. В «Детройте» не собираются расставаться с форвардом. Однако у него остался последний год контракта.

Потенциальный переход 28-летнего форварда стали рассматривать активнее после ситуации с Диланом Ларкиным, который ранее запросил обмен из «Ред Уингз». Если требования Дебринкэта по новому соглашению окажутся слишком высокими, «Детройт» может рассмотреть вариант с его обменом.

В прошлом сезоне Алекс набрал 85 очков — забросил 41 шайбу и отдал 44 передачи в 82 матчах регулярного чемпионата.