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Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройта» Алексом Дебринкэтом

Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройта» Алексом Дебринкэтом
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Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройт Ред Уингз» Алексом Дебринкэтом, сообщает The Fourth Period. В «Детройте» не собираются расставаться с форвардом. Однако у него остался последний год контракта.

Потенциальный переход 28-летнего форварда стали рассматривать активнее после ситуации с Диланом Ларкиным, который ранее запросил обмен из «Ред Уингз». Если требования Дебринкэта по новому соглашению окажутся слишком высокими, «Детройт» может рассмотреть вариант с его обменом.

В прошлом сезоне Алекс набрал 85 очков — забросил 41 шайбу и отдал 44 передачи в 82 матчах регулярного чемпионата.

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