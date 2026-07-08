Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройта» Алексом Дебринкэтом
Поделиться
Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Детройт Ред Уингз» Алексом Дебринкэтом, сообщает The Fourth Period. В «Детройте» не собираются расставаться с форвардом. Однако у него остался последний год контракта.
Потенциальный переход 28-летнего форварда стали рассматривать активнее после ситуации с Диланом Ларкиным, который ранее запросил обмен из «Ред Уингз». Если требования Дебринкэта по новому соглашению окажутся слишком высокими, «Детройт» может рассмотреть вариант с его обменом.
В прошлом сезоне Алекс набрал 85 очков — забросил 41 шайбу и отдал 44 передачи в 82 матчах регулярного чемпионата.
Комментарии
- 8 июля 2026
-
23:25
-
23:05
-
22:45
-
22:15
-
22:00
-
21:35
-
21:10
-
20:45
-
20:20
-
20:00
-
19:35
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
15:58
-
15:48
-
15:35
-
15:22
-
15:08
-
15:03
-
14:57
-
14:26
-
13:56
-
13:28
-
12:56
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
10:59
-
10:41