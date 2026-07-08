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Фетисов — о решении МОК: надо Трампу позвонить, чтобы он дал ФИФА команду вернуть Россию

Фетисов — о решении МОК: надо Трампу позвонить, чтобы он дал ФИФА команду вернуть Россию
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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«Будем надеяться, что Международная федерация хоккея прислушается к решению МОК. А если говорить о ФИФА, то надо Трампу позвонить, чтобы он дал им команду нас вернуть. Мне вообще непонятна абсурдность того решения, почему именно командные виды спорта должны быть отстранены от участия в соревнованиях. Хоккей без России – это не совсем хоккей», – цитирует Фетисова «РИА Новости».

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