Фетисов — о решении МОК: надо Трампу позвонить, чтобы он дал ФИФА команду вернуть Россию

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«Будем надеяться, что Международная федерация хоккея прислушается к решению МОК. А если говорить о ФИФА, то надо Трампу позвонить, чтобы он дал им команду нас вернуть. Мне вообще непонятна абсурдность того решения, почему именно командные виды спорта должны быть отстранены от участия в соревнованиях. Хоккей без России – это не совсем хоккей», – цитирует Фетисова «РИА Новости».