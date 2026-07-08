The Athletic: «Питтсбург» набирает хороших, но недорогих игроков для Малкина и Кросби

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о текущем межсезонье для «Питтсбург Пингвинз». Самым дорогим подписанием клуба на рынке свободных агентов стал российский нападающий Андрей Кузьменко с зарплатой $ 5 млн за сезон.

«Дубас открыто заявлял о желании заключить крупную сделку и подняться выше на драфте, но ни то, ни другое ему не удалось. Даже если крупный обмен так и не состоится, клуб не планирует сливать сезон. Источник в команде сообщил мне, что Дубас, как и раньше, набирает как можно больше «хороших, но недорогих» игроков, чтобы окружить Сидни Кросби и Евгения Малкина. Конечно, есть и обратная сторона медали: такой подход снижает шансы на высокий драфт-пик, даже если у вас слабая команда», – цитирует Йохе The Athletic.