«Коламбус» подписал контракт с голкипером Сергеем Ивановым

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Ивановым на срок до 2028 года. Отмечается, что Иванов проведёт сезон-2026-2027 в Континентальной хоккейной лиге, после чего начнёт играть в Северной Америке.

«Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает отличной скоростью и ловкостью, а также уверенной игрой и показал себя исключительно хорошо в качестве очень молодого вратаря в КХЛ за последние четыре сезона», — сказал генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

22-летний Сергей Иванов был выбран «Коламбусом» в пятом раунде под общим 138-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В сезоне-2025/2026 КХЛ Иванов провёл 56 игр за санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате и две — в плей-офф.