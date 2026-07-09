Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» подписал контракт с голкипером Сергеем Ивановым

«Коламбус» подписал контракт с голкипером Сергеем Ивановым
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Ивановым на срок до 2028 года. Отмечается, что Иванов проведёт сезон-2026-2027 в Континентальной хоккейной лиге, после чего начнёт играть в Северной Америке.

«Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает отличной скоростью и ловкостью, а также уверенной игрой и показал себя исключительно хорошо в качестве очень молодого вратаря в КХЛ за последние четыре сезона», — сказал генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

22-летний Сергей Иванов был выбран «Коламбусом» в пятом раунде под общим 138-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В сезоне-2025/2026 КХЛ Иванов провёл 56 игр за санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате и две — в плей-офф.

Материалы по теме
«Спартак» сохранил капитана, «Авто» вернул молодого игрока из Америки. Итоги дня в хоккее
«Спартак» сохранил капитана, «Авто» вернул молодого игрока из Америки. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android