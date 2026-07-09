«Возможности исчерпаны». В «Вашингтоне» заявили, что больше никого не подпишут этим летом

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик сообщил, что клуб завершил трансферную кампанию перед сезоном Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2026/2027.

«У нас почти не осталось свободных средств. Возможности для новых подписаний исчерпаны. Теперь начинаем тренировочный лагерь и посмотрим, как пойдут дела. Если что-то и будем делать, то, вероятно, через освобождение места в составе. На данный момент считаю, что мы хорошо готовы к началу сезона», — приводит слова Патрика RMNB.

В межсезонье команда подписала нападающих Джордана Кайру, Алекса Така и Буна Дженнера, а также защитника Венсана Деарне. Кроме того «Вашингтон» продлил контракт с рекордсменом лиги по забитым голам Александром Овечкиным на один сезон.

15 июля НХЛ опубликует расписание на сезон-2026/2027.