Имена владельца, тренеров и хоккеистов «Каролины» были нанесены на Кубок Стэнли

Имена владельца, тренеров и хоккеистов «Каролины» были нанесены на Кубок Стэнли. Пресс-служба клуба опубликовала фото с гравировкой на трофее.

Имена представителей клуба были выгравированы на Кубке Стэнли, включая владельца команды Тома Дандона. Имя капитана клуба Джордана Стаала нанесено на трофей первым среди хоккеистов. Российские хоккеисты команды Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков выиграли трофей впервые в карьере.

Фото: «Каролина»

«Харрикейнз» во главе с тренером Родом Бриндамором стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в финальной серии плей-офф НХЛ.