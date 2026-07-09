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Генменеджер «Юты»: оффершиты станут очень распространённым явлением, это новый мир НХЛ

Генменеджер «Юты»: оффершиты станут очень распространённым явлением, это новый мир НХЛ
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Генеральный менеджер «Юты Маммот» Билл Армстронг поделился мнением об оффершитах в НХЛ. Ранее клуб из Солт-Лейк-Сити принял решение повторить предложение «Нью-Джерси Дэвилз» по форварду Барретту Хэйтону. Его новый контракт с «Ютой» рассчитан на год с зарплатой $ 4,775 млн.

«Это новый мир НХЛ. Думаю, что оффершиты станут очень распространённым явлением. Полагаю, будем видеть их каждое межсезонье. Каждый генеральный менеджер будет в курсе этого в ходе переговоров в течение сезона.

Баррет – важная часть команды. Он является опорой команды во многих отношениях. Он ценный игрок. Верим, что сможем двигаться вперёд вместе с ним, и он поможет нам стать чемпионами», – цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

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