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«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником «Барыса» Райли Уолшем

«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником «Барыса» Райли Уолшем
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«Монреаль Канадиенс» объявил о подписании однолетнего двустороннего контракта с защитником Райли Уолшем. Ранее хоккеист расторг контракт с «Барысом».

27-летний хоккеист пополнил состав «Барыса» перед стартом сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Уолш провёл 68 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при показателе полезности «-24».

В НХЛ Райли выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», которым был выбран на драфте-2017 под 81-м номером, а также за «Бостон Брюинз». Перед отъездом в КХЛ Уолш играл исключительно за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» в АХЛ.

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