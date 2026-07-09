Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сан-Хосе» заключил контракт с защитником Либором Гаеком

«Сан-Хосе» заключил контракт с защитником Либором Гаеком
Комментарии

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании однолетнего двустороннего контракта с защитником Либором Гаеком.

28-летний хоккеист провёл сезон-2025/2026 в составе чешского «Пардубице», набрав 13 (6+7) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. Вместе с командой он выиграл титул чемпиона.

Ранее Гаек на протяжении пяти сезонов выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 12 (4+8) очков в 110 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Также он играл в АХЛ за «Сиракьюз», «Хартфорд Вулф Пэк» и «Уилкс-Бэрри».

В составе сборной Чехии защитник выступал на чемпионатах мира в 2021, 2024, 2025 и 2026 годах, завоевав в 2024-м золотые медали.

Материалы по теме
Официально
«Сан-Хосе» подписал контракт со вторым номером драфта Иваром Штенбергом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android