«Сан-Хосе» заключил контракт с защитником Либором Гаеком

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании однолетнего двустороннего контракта с защитником Либором Гаеком.

28-летний хоккеист провёл сезон-2025/2026 в составе чешского «Пардубице», набрав 13 (6+7) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. Вместе с командой он выиграл титул чемпиона.

Ранее Гаек на протяжении пяти сезонов выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 12 (4+8) очков в 110 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Также он играл в АХЛ за «Сиракьюз», «Хартфорд Вулф Пэк» и «Уилкс-Бэрри».

В составе сборной Чехии защитник выступал на чемпионатах мира в 2021, 2024, 2025 и 2026 годах, завоевав в 2024-м золотые медали.