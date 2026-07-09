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Выбранный «Калгари» российский голкипер Егоров: всегда мечтал играть в НХЛ

Выбранный «Калгари» российский голкипер Егоров: всегда мечтал играть в НХЛ
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20-летний вратарь Егор Егоров рассказал, что всегда мечтал сыграть в НХЛ. «Калгари Флэймз» выбрал российского голкипера в шестом раунде драфта-2023 под общим 176-м номером. В следующем сезоне Егоров будет играть за команду университета Майами.

«Я всегда мечтал играть в Северной Америке. Очевидно, что НХЛ всегда была моей мечтой, и сейчас, когда я наконец сделал этот небольшой шаг к переезду сюда, это очень вдохновляет меня, дает мотивацию и силы двигаться дальше и следовать за своей мечтой. Это шаг вперёд, и я невероятно рад, что у меня появилась такая возможность.

Очень важно, когда в команде есть русский игрок. Кроме того, там будет защитник Владислав Лукашевич [выбранный «Флоридой» на драфте]. Таким образом, я стану третьим россиянином в команде, и это, очевидно, очень поможет мне быстрее адаптироваться и чувствовать себя как дома в Майами. Я лично пока не знаком ни с одним из них, только слышал о них, но с нетерпением жду встречи и возможности стать хорошими друзьями», – цитирует Егорова официальный сайт клуба.

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