Магнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки. Подготовка к сезону-2026/2027 стартует с лагеря развития для молодых игроков системы, который продлится с 15 по 29 июля.

30 и 31 июля «Металлург» официально выходит из отпуска и проходит медосмотр. Основная часть летних сборов пройдёт с 1 по 7 августа в Магнитогорске, где игроков ждёт первый цикл тренировок. С 8 по 16 августа «Металлург» отправится в Минск, где продолжит подготовку.

С 18 по 24 сборы вновь будут проходить в Магнитогорске, а с 25 по 29 августа состоится XXXV традиционный мемориал имени Ивана Ромазана. Состав участников турнира будет объявлен позднее.